La storia di Cyberpunk 2077 in un documentario tutto italiano

Si avvicina il momento di Phantom Liberty , la prima (e apparentemente unica) espansione di Cyberpunk 2077 che porta sulle spalle un peso non indifferente: rilanciare un progetto arrivato sul mercato non nelle migliori condizioni e criticato al punto da rappresentare uno momenti più oscuri per CD Projekt Red .

Il progetto, intitolato "Never Fade Away - La sfida di Cyberpunk 2077", è stato realizzato da RoundTwo, coppia di content creator formata da Francesco Fossetti e Marco Mottura, in collaborazione con lo studio Nebraska e gli stessi sviluppatori di CD Projekt Red.

Disponibile gratuitamente su YouTube, il documentario racconta le difficoltà affrontate dallo studio polacco durante la realizzazione dell'ambizioso videogame per PC e console, la lezione appresa dagli sviluppatori in seguito al confronto con la community e, soprattutto, i tentativi di rimboccarsi le maniche e rilanciare Cyberpunk 2077 attraverso una serie di aggiornamenti e contenuti, come l'imminente update 2.0 che stravolgerà completamente l'impianto di gioco con caratteristiche significative.

Attraverso le parole di Marta Cannilla (Localization Project Manager), Despoina Anetaki (Quest Designer), Luigi Annichiarico (Production Acting Lead), Filippo Ubertino (Senior Concept Designer) e Pawel Burza (Senior Communication Manager), la software house ha parlato di alcuni dei retroscena durante il lungo sviluppo del gioco di ruolo, evidenziando paure e soprattutto speranze che, con l'esordio della serie animata Cyberpunk Edgerunners, hanno dato agli sviluppatori la forza di continuare a investire in un brand che sembrava ormai condannato e che, il prossimo 21 settembre, potrebbe riuscire a riconquistare la fiducia di milioni di giocatori in tutto il mondo.