Da Alan Wake 2 a Tekken 8, tutti i protagonisti dell'evento Opening Night Live 2023

La cerimonia che ha dato il via alla Gamescom 2023, la fiera più importante d'Europa per quanto riguarda il settore videoludico, si è aperta con un'esibizione musicale da parte del compositore Inon Zur, che ha suonato dal vivo il tema principale di uno dei videogiochi più attesi di quest'anno: Starfield.

Il gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, disponibile tra pochi giorni su PC e console Xbox, si è presentato con un nuovo video in live-action prima di lasciare a Todd Howard, game director dello studio, l'opportunità di spiegare brevemente le meccaniche principali dell'avventura spaziale prevista per il 6 settembre.

Sempre in tema di "space opera", c'è stato spazio per Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder ("300", "Watchmen", "L'Uomo d'Acciaio") che sarà distribuito in due parti a dicembre 2023 e aprile 2024 prima di diventare un videogame a cura di Studio Evil Megacorp.

La Opening Night Live è stata l'occasione perfetta per scoprire di più su Call of Duty: Modern Warfare III, prossimo capitolo della saga sparatutto di Activision che si è mostrato in un lungo video di gameplay dedicato alla prima missione della campagna, che porterà la Task Force 141 capitanata da John Price a esplorare Verdansk, la storica mappa del battle royale Call of Duty: Warzone. Il gioco uscirà il 10 novembre su PC e console e continuerà a espandere la storia narrata in Modern Warfare II.

Grande serata per gli appassionati di picchiaduro: da una parte c'è stato spazio per Tekken 8, il prossimo capitolo della storica saga di Bandai Namco che uscirà su PC e console il 26 gennaio 2024 ed è stato svelato a Colonia con un video dedicato alla campagna e ai numerosi omaggi all'epoca arcade; dall'altra ci sono i combattimenti brutali di Mortal Kombat 1, il gioco di NetherRealm Studios che alla fiera tedesca ha offerto un assaggio di alcuni dei protagonisti del cast, come il Generale Shao, Sindel e due personaggi Kameo, Motaro e Shujinko.

Tra un trailer dedicato alla nuova stagione di Diablo IV (che vedrà il coinvolgimento di Gemma Chan di "Eternals" nei panni del nuovo personaggio Erys) e un nuovo video di gameplay dedicato ad Assassin's Creed Mirage (focalizzato sulla città di Baghdad, ambientazione di questo nuovo episodio), l'evento ha mostrato un nuovo filmato di Alan Wake 2 incentrato sull'alternanza tra sequenze di gameplay e intermezzi live-action che contribuiranno a rendere ancora più oscura e inquietante l'ambientazione onirica creata dallo studio finlandese di Remedy.

Spazio anche a Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt Red che, grazie all'imminente espansione Phantom Liberty (in uscita il 26 settembre), punta a ricostruire dalle fondamenta la Night City che ospita le avventure di V: il nuovo aggiornamento che sarà distribuito gratuitamente al fianco del contenuto aggiuntivo includerà infatti decine di migliorie con cui lo studio polacco punta a riconquistare definitivamente i fan delusi dal lancio non ottimale avvenuto a dicembre 2020, con nuove missioni e contenuti aggiuntivi che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco.

Tra un nuovo video del gioco di ruolo Black Muth: Wukong, il lancio a sorpresa di Age of Empires IV su Xbox e la presentazione di Little Nightmares III, c'è stato spazio anche per Sonic, il riccio blu di Sega che si prepara a tornare con Sonic Superstars (disponibile in esclusiva su Switch dal 17 ottobre) e con un aggiornamento gratuito per Sonic Frontiers, intitolato The Final Horizon.