Call of Duty tra passato e futuro: ecco le novità di Modern Warfare III

Il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision, in uscita il 10 novembre su PC e console , è stato svelato dall'azienda con un evento speciale tenuto all'interno del battle royale Call of Duty: Warzone , che ha permesso agli appassionati di scoprire i primi dettagli sull'episodio che segna i vent'anni dal debutto del marchio nel settore.

Non ci sono più segreti per Call of Duty: Modern Warfare III .

Sviluppato da Sledgehammer Games (Call of Duty: Advanced Warfare, WW2 e Vanguard) in collaborazione con i veterani di Treyarch e gli autori originali della trilogia di Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward, lo sparatutto arriverà in autunno per offrire agli amanti della saga una delle esperienze più ricche nella storia del franchise.

Per l'occasione, la software house ha deciso di espandere la storia di Modern Warfare II offrendo una prosecuzione diretta che vedrà il capitano John Price e la sua Task Force 141 affrontare l'ultranazionalista Vladmir Makarov, il quale è pronto a espandere la sua presa su tutto il mondo e a mettere a dura prova gli equilibri geopolitici. A livello di gameplay, ciò si tradurrà in una campagna ancora più ricca composta da missioni "Open Combat", che reagiranno dinamicamente alle scelte del giocatore.

Lo stile narrativo fortemente votato all'azione di tipo cinematografico sarà così in grado di adattarsi all'approccio di chi gioca, offrendo la sensazione di essere davvero immersi nel campo di battaglia e lottare per la salvaguardia mondiale in una storia che si prospetta ancora una volta cupa, grintosa e ricca di momenti di tensione.

Per chi ama le sfide multigiocatore, Call of Duty: Modern Warfare III si prospetta uno dei capitoli più completi di sempre: il comparto multiplayer offrirà al lancio ben 16 mappe rimasterizzate dall'originale Modern Warfare 2 del 2009, ora riviste e adattate non soltanto dal punto di vista estetico ma anche in termini di gameplay.

Grazie a nuove modalità come Cutthroat (che permetterà a tre squadre da tre giocatori ciascuna di affrontarsi in battaglia) e a un supporto post-lancio che prevede 12 mappe inedite, lo sparatutto promette di garantire ore di divertimento e battaglie incessanti grazie al ritorno di caratteristiche a lungo richieste dalla community.

Oltre alla conferma di meccaniche come "slide cancel" e "reload cancel", gli sviluppatori hanno promesso un ritorno al passato per la minimappa e l'introduzione di nuovi "perk" come Covert Sneakers, studiato per favorire stili di gioco più silenziosi. Non mancheranno armi, modifiche e possibilità di personalizzazione inedite offerte dalla versione rivisitata dell'Armaiolo, che garantirà un approccio ancora più libero in fase di costruzione del proprio personaggio.

Per la prima volta nel "filone contemporaneo" di Modern Warfare, Activision ha deciso di introdurre l'apprezzata modalità cooperativa Zombi, realizzata da Treyarch con lo scopo di permettere a più squadre di unire le forze in un mondo aperto popolato da non-morti. Oltre alle numerose missioni e ai tanti segreti disseminati qua e là, la nuova "Modern Warfare Zombies" includerà elementi tipici degli "extraction shooter" e le meccaniche di sopravvivenza tradizionali a cui la modalità ci ha abituato negli anni.

Come da tradizione, i giocatori saranno in grado di provare in anteprima le novità di Modern Warfare III grazie alle versioni beta: la fase a circuito chiuso sarà lanciata come sempre in anteprima per gli utenti PlayStation, mentre coloro che prenoteranno il gioco accederanno in anticipo alla beta pubblica che si terrà a ridosso del lancio, oltre a poter sperimentare la campagna una settimana prima di tutti gli altri utenti.