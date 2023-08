The Witcher: gli autori del gioco di ruolo ingaggiano un artista per un "crossover" con i mattoncini Lego

Tra questi, franchise come Super Mario , Overwatch e Horizon Forbidden West sono diventati protagonisti di veri e propri "set" creati dall'azienda danese, e sembra che recentemente CD Projekt Red, lo studio di The Witcher, abbia chiesto la produzione di un set dedicato di mattoncini dopo che l’artwork di un artista aveva acceso il cuore di migliaia di giocatori.

L’immagine, creata dall’artista digitale BrickPanda per conto dell'azienda polacca, ritrae i personaggi di Geralt di Rivia, Ciri, Ranuncolo e altri volti noti del gioco di ruolo sotto forma di mattoncini.

Il risultato è essere tanto realistica e gradita ai fan della saga da impressionare il team di CD Projekt Red, che ha condiviso il lavoro sui social network invitando i fan a fare sentire la propria voce, nella speranza di convincere Lego a dar vita a un vero e proprio set o, perché no, a un "crossover" videoludico come quelli che negli ultimi anni sono riusciti a conquistare gli amanti dei videogame, da Star Wars a Indiana Jones, passando per Harry Potter e Pirati dei Caraibi.

Purtroppo, nonostante l’entusiasmo dei giocatori e della casa di sviluppo, sembra che Lego ne abbia escluso la produzione, visto che rispetto a giochi come Horizon Forbidden West adatti ai minori, The Witcher 3 si classifica come un gioco destinato a un pubblico maggiorenne. I videogiocatori potranno però consolarsi presto, visto che si vocifera di una collaborazione tra Lego e Nintendo per la realizzazione di set basati su un paio di altri amatissimi brand dell'azienda, ovvero The Legend of Zelda e Animal Crossing.