The Witcher 3: il gioco di ruolo di CD Projekt Red non è mai stato così bello

L’arrivo della patch è un’ottima scusa per tornare nel Continente, che a distanza di sette anni è ancora uno dei mondi virtuali più affascinanti mai realizzati, per vivere ancora una volta una storia coinvolgente e un’avventura capace di tenere incollati allo schermo per decine e decine di ore.

In sella a Rutilia abbiamo quindi sfruttato l’occasione per attraversare di nuovo i sentieri polverosi che portano a Velen, ci siamo persi per le strade di Novigrad, abbiamo visto l’alba sulle spiagge delle isole Skellige e ci siamo goduti la vista sui vigneti del Toussaint.

La ricchezza e la varietà degli scenari del mondo di The Witcher 3 e delle sue espansioni è un continuo susseguirsi di scorci meravigliosi e suggestioni fotografiche, che abbiamo provato a raccontarvi nella nostra galleria.

