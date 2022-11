The Witcher 3, finalmente ci siamo: CD Projekt conferma l'arrivo su console next-gen

La versione per console di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt arriverà entro la fine del 2022, con la casa polacca che ha annunciato una data di lancio ufficiale dell'upgrade dedicato alle piattaforme di ultima generazione targate Sony e Microsoft, una versione che promette di donare decine di migliorie estetiche e funzionali al gioco di ruolo.

Mentre c'è grande interesse sulla direzione scelta per far proseguire la saga con i nuovi progetti di The Witcher attualmente in sviluppo nelle segrete stanze della software house, gli amanti del franchise potranno trascorrere il natale (ri)vivendo le avventure dello strigo Geralt di Rivia in attesa di riscoprirne le origini con il remake del primo episodio.

Dal 14 dicembre, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition offrirà a tutti i giocatori in possesso di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S la possibilità di accompagnare il lupo bianco nel suo viaggio in compagnia di Ciri e Yennefer in un'edizione che include non soltanto tutti gli aggiornamenti gratuiti e le due espansioni lanciate originariamente, Hearts of Stone e Blood and Wine, ma anche una serie di contenuti ispirati alla recente serie televisiva di Netflix, che dopo la terza stagione perderà il suo attore principale per dare il benvenuto a Liam Hemsworth. CD Projekt Red svelerà maggiori informazioni in un evento in streaming, durante il quale mostrerà la versione di nuova generazione in azione.

L'aspetto certamente più interessante risiede nella possibilità di godere di migliorie tecniche come il supporto al Ray-Tracing, tempi di caricamento più rapidi grazie agli SSD di PS5 e Xbox Series X/S, nonché una serie di mod integrate nel pacchetto per rendere l'esperienza di gioco ancora più avvincente. L'edizione next-gen sarà ottenibile gratuitamente da coloro che possiedono già il gioco su PC, PlayStation e Xbox, mentre i contenuti della serie televisiva potranno essere scaricati anche su console di scorsa generazione e Nintendo Switch in futuro.

