The Witcher cambia faccia: Henry Cavill non sarà più Geralt di Rivia

Il cacciatore di mostri cambierà faccia: a partire dalla quarta stagione, sarà il fratello minore di Chris Hemsworth (il Thor del Marvel Cinematic Universe) a prendere le redini della star di The Witcher, adattamento televisivo dei romanzi di Sapkowski prodotto da Netflix.

L'annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato da Henry Cavill sui social network, che solo pochi giorni fa aveva confermato il suo ritorno nel DC Extended Universe nei panni di Superman: "Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di avventure e creature mostruose ma, ahimè, per la quarta stagione dovrò deporre il mio medaglione e le mie spade", si legge nel post di Cavill. "Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth indosserà il mantello del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con grande riverenza per il tempo trascorso come Geralt, ma anche con l'entusiasmo di scoprire in che modo Liam interpreterà questo uomo così affascinante e ricco di sfumature".

Gli fa eco lo stesso Hemsworth, che ha accettato di vestire i panni dello strigo (e di confrontarsi con una star hollywoodiana molto apprezzata nel ruolo di Geralt di Rivia) con grande entusiasmo: "Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità d'interpretare Geralt di Rivia", svela l'attore australiano. "Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato di ricevere il testimone e avere l'opportunità d'imbracciare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura".

La terza stagione di The Witcher, prevista per l'estate del 2023, sarà dunque l'ultima a vedere Henry Cavill nei panni del protagonista, ma allo stato attuale non sappiamo se Netflix sfrutterà qualche escamotage per giustificare a livello visivo il cambio di protagonista.

In un mondo in cui magia e incantesimi sono all'ordine del giorno, non è da escludere che gli sceneggiatori possano cambiare in corsa il finale della terza stagione per "giustificare" il cambio d'attore e le fattezze differenti per lo strigo a partire da quella successiva.

