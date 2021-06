Videogiochi: pubblicato il programma del WitcherCon, ci sarà anche Henry Cavill

IGN

Sono mesi ormai che i fan di The Witcher, la famosa saga partorita dalla mente dello scrittore Andrzej Sapkowski attendono aggiornamenti sia per quanto riguarda il lancio della seconda stagione della serie televisiva ispirata proprio ai romanzi, sia nella speranza di poter sapere qualcosa in più sullo sviluppo di un nuovo videogioco che vedrà coinvolti lo strigo Geralt di Rivia e i suoi compagni.