Videogiochi: una ricerca incorona i personaggi più sexy secondo giocatori e giocatrici

Che si tratti di personaggi viventi o di fantasia, tutti prima o poi abbiamo sperimentato la classica “cotta” per gli eroi di film, telefilm e videogiochi. In particolare, una ricerca condotta in rete ha voluto sondare quali fossero i personaggi dei videogiochi ritenuti più sexy dai giocatori e dalle giocatrici , stilando una classifica davvero interessante.

La lista dei personaggi è stata estrapolata da venti siti community, annotando un totale parziale in base a quante volte il nome degli eroi è apparso o è stato ricercato dagli utenti all’interno di una serie di elenchi o articoli.

I dati sono stati caricati sul servizio Keyword Planner, strumento di pianificazione delle parole chiave realizzato da Google, per calcolare il volume di ricerca in base al nome di ciascun personaggio, in un intervallo di tempo intercorso tra dicembre 2019 e novembre 2020, nel formato "nome del personaggio sexy". I risultati della ricerca hanno prodotto due classifiche, una relativa alle preferenze dei giocatori e l’altra a quelle delle giocatrici.

Nella classifica maschile, il primo posto se l’è aggiudicato Lara Croft, eroina del celebre Tomb Raider, seguita da Samus Aran, l’implacabile cacciatrice di taglie della saga Metroid, mentre il terzo posto è stato conquistato da Jill Valentine, l’agente senza macchia né paura del survival horror Resident Evil. Quarto posto per la prosperosa Chun Li del picchiaduro Street Fighter, mentre scorrendo i nomi fino alla dodicesima posizione troviamo altre protagoniste sexy come Tifa Lockhart di Final Fantasy VII (ottavo posto) e la Principessa Zelda (undicesimo posto).

La classifica femminile ha visto invece risultati alquanto curiosi, perché vede al primo posto come più ricercato il famoso Link di Zelda, seguito a sorpresa proprio dal super favorito Geralt di Rivia, strigo della saga The Witcher, i cui risultati di ricerca sono aumentati proprio quando l’attore Henry Cavill ha iniziato a vestire i suoi panni nella trasposizione televisiva. Terzo posto per l’impassibile e iconico Master Chief di Halo, che scavalca Cloud Strife di Final Fantasy VII. Nella classifica troviamo altri nomi celebri come quello del semidio Kratos di God of War (settimo posto) e l’avventuriero più amato dei videogame Nathan Drake della saga Uncharted (undicesimo posto). Curiosamente fuori dalle preferenze femminili altri nomi celebri come quello del comandante John Shepard di Mass Effect, complice forse l’assenza dalle scene del gioco sci-fi di BioWare da diversi anni.

