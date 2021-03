Videogiochi: acquista PS5 e la installa come router Wi-Fi per ingannare sua moglie

Non è più un mistero che PS5 sia diventata ormai un oggetto di culto. Nel difficile clima finanziario che molti stanno vivendo, infatti, la quasi introvabile console ammiraglia di Sony è arrivata ad essere rivenduta a prezzi esorbitanti, che alcuni giocatori non hanno esitato a pagare pur di possederne una. In Vietnam, un uomo ha fatto di tutto per nascondere la sua nuova e costosa console alla moglie, spacciandola per un router internet 5G .

Gli sforzi fatti da Le Gia Hung per tenere al sicuro la sua nuovissima PS5, pur tenendola installata in bella vista nel suo salotto, sono stati davvero impressionanti finché il fatto non è trapelato in rete.

Essendosi reso conto di aver bisogno di “mascherare” la console per evitare le domande imbarazzanti da parte di sua moglie, Hung ha detto alla sua famiglia che la PS5 era in realtà il loro nuovo router Wi-Fi 5G.

Per rendere tutto più verosimile, ha coperto il logo PlayStation sulla console con un adesivo Wi-Fi e per fugare ogni dubbio, ha chiesto al tecnico del negozio che stava per installare la console di indossare l'uniforme di Viettel, un fornitore di servizi di rete locale.

Hung ha poi deciso di condividere la sua storia in un post ironico su Facebook, in cui non si è risparmiato nel descrivere qualità della sua connessione Internet da quando il fantomatico router è stato installato. Il post includeva ovviamente diverse immagini di PlayStation 5 per rendere chiaro che si riferisse alla sua nuova console.

"Anche se il nuovo dispositivo Wi-Fi è un po 'grande, non è un problema", ha scritto scherzando Hung. La community ha fatto presto a elogiare l’uomo per aver pensato fuori dagli schemi e in alcuni commenti, diversi utenti hanno sottolineato che avrebbe meritato di farla franca solo per tutto l’impegno profuso nella riuscita suo diabolico piano.

È indubbio che probabilmente ormai la sua famiglia sarà venuta a conoscenza del misfatto, visto che la sua storia è diventata virale nel giro di pochissime ore. La parola "leggenda" è stata usata più volte sui social media in relazione al complotto eroico di Hung e a quanto pare, sembra una descrizione con cui è difficile non essere d'accordo.

