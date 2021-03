Snoop Dogg perde ai videogiochi e dimentica di interrompere la diretta per sette ore

Così, dopo aver perso per 21-0 durante una sfida multiplayer online al gioco di football americano prodotto da Electronic Arts, Snoop Dogg ha iniziato a imprecare e ha deciso di spegnere la console Xbox Series X, dimenticando tuttavia di fare la stessa operazione anche con il PC utilizzato per trasmettere in diretta sul suo spazio Twitch, un canale che vanta più di 247mila follower.

Dogg si è allontanato dalla stanza che utilizza abitualmente per giocare ai videogiochi in diretta, e la trasmissione è andata avanti per circa sette ore mostrando ai seguaci dell'artista rimasti in ascolto una stanza vuota, con musica in sottofondo e qualche sporadica conversazione in lontananza, quasi impercettibili. La replica della diretta, ancora disponibile sul canale DoggyDogg20, mostra il rapper tornare con estrema nonchalance e spegnere il computer come se niente fosse.

Nei giorni successivi Snoop Dogg ha continuato a dilettarsi con Madden NFL 21, ma questa volta ha imparato la lezione e ha ricordato di spendere il computer una volta terminata la sessione di gioco.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!