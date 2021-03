Addio a Coccoluto, fece ballare anche i videogiocatori

IGN

La morte di Claudio Coccoluto ha certamente lasciato il segno nel panorama musicale italiano: il 58enne originario di Gaeta, il più famoso al mondo tra i DJ della scena nostrana, ha affrontato una lunga malattia che lo ha lentamente consumato fino al decesso, avvenuto nelle scorse ore nella sua residenza di Cassino. Una perdita considerevole per il mondo del clubbing nel Bel paese, e in parte anche per i videogiochi musicali: non tutti sanno, infatti, che Coccoluto è stato protagonista di un videogame per la storica PS2.