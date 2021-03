I Queen accolgono i fan sul loro palco in un videogioco per smartphone

Con l’imperversare della pandemia da Covid-19 , il settore che certo ha sofferto più di tutti di un brusco arresto è stato quello musicale. Da un anno ormai concerti ed esibizioni dal vivo sono state cancellate e rimandate a un futuro incerto . Tantissimi artisti e band famose si sono così mobilitate per restare vicini ai fan e poter regalare loro esperienze simili a quelle delle performance dal vivo con l’aiuto della tecnologia. Sempre al passo coi tempi, anche i Queen hanno pensato ai propri fan, lanciando Queen: Rock Tour, il primo videogioco ufficiale per dispositivi mobile .

Il 2021 avrebbe dovuto segnare per la band un anno importante, quello del Queen Golden Jubilee, ossia il raggiungimento dei 50 anni di carriera che la band sperava di poter celebrare con i fan, attraverso un tour europeo senza precedenti fatto di 29 date, purtroppo posticipato al 2022.

Il gioco musicale, nato dalla collaborazione tra Universal Music Group, Hollywood Records e sviluppato da Gameloft, ricalca la struttura di videogiochi nati sulla stessa scia come Guitar Hero, vuole essere un modo per coinvolgere i fan nelle storia della band leggendaria, in un viaggio attraverso la loro musica e numerose curiosità. I giocatori potranno salire sul palco ed esibirsi con l'intera band in avvincenti riff di chitarra e assoli di batteria, toccando a tempo le tessere che scorrono sullo schermo a ritmo con la musica.

I giocatori potranno dunque mettere a segno una serie di punti giocando a ritmo di venti delle loro hit più famose tra cui Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free e We Are The Champions, esibendosi sui palchi di dieci storiche arene di tutto il mondo e potendo sfoggiare oltre quaranta costumi ufficiali e iconici della storia della band. I progressi più alti andranno inoltre a sbloccare curiosità divertenti e immagini di repertorio esclusive tratte dagli archivi ufficiali dei Queen.

Cedric Ratajczak, direttore creativo di Gameloft, ha dichiarato: "La nostra ambizione era quella di spingerci oltre i confini della musica e dei giochi con un'esperienza divertente e gratificante che avrebbe messo i giocatori nei panni dei Queen nei momenti cruciali della loro carriera e li avrebbe fatti esibire in tempo reale".

"La sfida creativa era modernizzare il tradizionale genere di gioco ritmico attraverso colpi di scena innovativi e ottimizzati per i dispositivi mobile", continua Ratajczak, "con uno stile visivo unico e felice che offre un look senza tempo alla band e attraente per la nuova generazione di giocatori".

Rock Tour attirerà sicuramente giocatori di tutte le età e sicuramente troverà un posto speciale nei cuori dei milioni di fan dei Queen in tutto il mondo.

