Videogiochi: Astro Bot trionfa ai The Game Awards 2024

Gioie e dolori per gli altri candidati al premio più ambito. Il gioco di ruolo cinese Black Myth: Wukong ha conquistato il riconoscimento "Players' Voice" (il premio del pubblico) e "Miglior gioco d'azione", mentre Final Fantasy VII Rebirth si porta a casa il premio per la "Migliore colonna sonora". Nulla da fare per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, espansione del gioco di ruolo di From Software che non ha conquistato neanche un premio nonostante abbia dominato all'edizione di due anni fa.