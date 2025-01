Summer Game Fest 2025 si farà: l'evento dedicato ai videogiochi torna a giugno

Dopo il triste epilogo dell'Electronic Entertainment Expo (meglio conosciuto come "E3"), l'evento più atteso e popolare dei videogiochi fino all'avvento della pandemia da Covid-19, il Summer Game Fest rappresenta certamente l'appuntamento principale dell'estate per chi ama i videogiochi. L'edizione dello scorso anno ha ospitato l'annuncio di titoli come LEGO Horizon Adventures, Sid Meier's Civilization VII, Dune: Awakening e Harry Potter: Campioni di Quidditch, oltre a fornire aggiornamenti su decine di altri videogiochi già annunciati in precedenza.