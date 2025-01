Nintendo Switch 2 è ufficiale: primo sguardo alla nuova console

Il primo trailer conferma che Switch 2 supporterà sia giochi esclusivi per la console di nuova generazione di Nintendo, sia i titoli dell'attuale modello, con ulteriori dettagli che saranno svelati verosimilmente in occasione del prossimo appuntamento ufficiale: in tal senso, la casa di Kyoto ha annunciato un Nintendo Direct che si terrà il 2 aprile, durante il quale saranno probabilmente svelati dettagli come la data di lancio, il prezzo e i giochi che ne accompagneranno l'uscita sul mercato.