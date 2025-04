Nintendo Switch 2: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova console

C'è stato spazio anche per altre due esclusive già presentate in occasione dell'ultimo Direct di Switch, ovvero Metroid Prime 4: Beyond (con una versione dedicata a Switch 2), che permetterà di usare il Joy-Con 2 come mouse per puntare e di esplorare il mondo in 4K e 60fps con HDR (oppure in 1080p a 120 fps), e Leggende Pokémon: Z-A, che offrirà una risoluzione e un frame-rate più alti: queste versioni saranno disponibili sia in versione retail e sia in formato digitale, con un pacchetto che permetterà di passare dalla versione per Switch a quella per la nuova console.