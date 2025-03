Da Metroid Prime 4 ai Pokémon: Nintendo saluta Switch con una pioggia di annunci

Tra annunci interessanti come il prossimo episodio di AI: The Somnium Files chiamato No Sleep For Koaname Date (che debutterà sul mercato il 25 luglio), il nuovo capitolo di Story of Seasons (intitolato "Grand Bazaar" e in uscita il 27 agosto) e il colorato Witchbrook (previsto per fine anno), è tornato a mostrarsi anche il "bizzarro" esperimento Shadow Labyrinth di Bandai Namco, che trasformerà un'icona come Pac-Man nel personaggio di un gioco di piattaforme del filone "metroidvania" in uscita il 18 luglio, mentre a fare la gioia degli amanti dei fumetti ci ha pensato Marvel Cosmic Invasion, picchiaduro a scorrimento "vecchia scuola" in uscita nel corso dell'inverno.