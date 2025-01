Microsoft supporterà Switch 2: i giochi Xbox arriveranno sulla console di Nintendo

Nel frattempo, Microsoft ha appena tenuto il suo primo evento digitale del 2025, durante il quale la casa di Redmond ha mostrato alcuni dei suoi videogiochi in uscita quest'anno e svelato il ritorno di una serie storica come Ninja Gaiden, che tornerà con il quarto capitolo nel corso dell'autunno. Per la società guidata da Spencer, si prospetta un anno cruciale: tra Avowed, South of Midnight, Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2, Fable, Ninja Gaiden 4 e il probabilissimo nuovo episodio di Call of Duty, gli utenti Xbox potrebbero vivere dodici mesi da sogno.