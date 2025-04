Ecco Switch 2: la nuova console di Nintendo arriva a giugno

Non solo Mario Kart: oltre al Welcome Tour, un'esperienza guidata che permetterà di scoprire le peculiarità di Switch 2 proiettandoci "all'interno" della console, ci sarà spazio per il nuovo Donkey Kong Bananza (in arrivo il 17 luglio), il colorato Kirby Air Riders (previsto entro fine anno) e titoli già noti come Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon Z-A, che arriveranno quest'anno con versioni potenziate esclusive per la nuova console.