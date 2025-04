La Corte di giustizia europea boccia i passaporti "alla Trump" di Malta

Il governo laburista di Malta, che nel 2014 con Joseph Muscat lanciò il programma per la vendita della cittadinanza maltese (e quindi per il libero accesso nella Ue) a ricchi extraeuropei, ha annunciato che rispetterà la sentenza della Corte di giustizia europea e adeguerà la sua legislazione. Ma ha anche spiegato di non aver alcuna intenzione di chiudere del tutto uno schema che molti altri Paesi hanno imitato e adottato nell'ultimo decennio, compresi gli Stati Uniti di Trump. "Come sempre", ha dichiarato il premier Robert Abela, "il governo di Malta rispetta le decisioni dei tribunali. In questo momento le implicazioni legali di questa sentenza sono in fase di studio dettagliato, in modo che il quadro normativo sulla cittadinanza possa essere allineato ai principi delineati nella sentenza". E ha subito sottolineato che "coloro che hanno già ottenuto la cittadinanza nell'ambito del programma non saranno interessati", dalla sentenza della Corte.