Malta, parla l'italiana che si è lanciata dal balcone dopo la lite con il compagno: "Aveva fatto uso di droghe, voleva soffocarmi"

Claudia Chessa ha proseguito il suo racconto spiegando di aver provato a portare via Lupo via dal locale, ma senza riuscirci. "Lui continuava a negare l'evidenza - ripete, riferendosi ancora una volta alle sostanze stupefacenti - Ho finto di credergli e siamo andati via. Sono uscita dal locale e lui non mi ha seguito. Sono rimasta fuori dal locale con gli amici del ragazzo con cui era lui che mi importunavano". Una volta in albergo però, Chessa racconta come la situazione è degenerata ulteriormente: "In stanza abbiamo litigato, gli ho detto che ero molto delusa", ha aggiunto. La lite è sfociata, secondo il racconto della ragazza, in una colluttazione: "Mi ha dato dei morsi alle dita dei piedi da cui è uscito e ha cercato di soffocarmi con un cuscino", ha detto la ragazza. Poi, la fuga dal balcone: "Quando scappo rimango qualche secondo appesa, ma ho dovuto mollare la presa perché non ce la facevo più - ha raccontato -. Sono caduta sul tendone e mi è mancato il respiro per qualche secondo, lui non si è affacciato. Poco dopo sono scesa dal tendone e ho fatto un paio di scalini cercando aiuto. Ai ragazzi ha detto che ero la sua ragazza e che dopo la lite mi ero lanciata giù perché ero pazza".