Giovane italiana si è lanciata dal balcone a Malta: "Fuggivo dal mio fidanzato"

"Non mi sono buttata, stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone". Queste le parole dette al padre Silvano da Claudia Chessa, la 18enne di Arzachena precipitata dal balcone di un hotel de La Valletta dove si trovava in vacanza studio con il fidanzato e un amico. La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica.