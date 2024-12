Cadde da un balcone durante una gita scolastica nel Ferrarese, morto l'insegnante | Ci sarebbe un indagato

E' morto all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) Davide Benetti, l'insegnante di sostegno di 43 anni che il 9 dicembre era precipitato dal balcone di una dimora storica a Ro, nel Ferrarese, Villa Rivani Farolfi, durante una gita scolastica. Il terrazzino aveva ceduto improvvisamente proprio mentre il docente vi si trovava sopra in compagnia di una guida turistica. I due erano caduti a terra insieme ai calcinacci, un volo di cinque metri. In pochi minuti sul posto erano giunti i soccorsi, l'insegnante e la guida erano stati portati al pronto soccorso con codice di massima urgenza. Nonostante la caduta non sembravano essere in pericolo di vita. Il cedimento del balcone fortunatamente quel giorno non aveva coinvolto gli studenti, rimasti illesi, seppur spaventati e sotto shock. Ci sarebbe un indagato.