Malta, italiana caduta dal balcone: il fidanzato ammette di averla colpita

Il fidanzato della 18enne grave dopo la caduta dal balcone di un albergo a Malta ammette in tribunale di averla ferita. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Alessio Lupo, 27 anni, era stato fermato dalla polizia dopo che il personale dell'hotel aveva aiutato la ragazza che si era lanciata dall'alto proprio per sfuggire alle botte dell'uomo. La giovane, Claudia Chessa di Arzachena, era quindi stata ricoverata in ospedale con serie lesioni alla schiena.