Chiara Ferragni divorzia anche dai soci: torna a essere proprietaria del suo brand

"Ai nuovi inizi e a qualunque cosa possano essere", scrive Chiara Ferragni nel post instagram dove annuncia la notizia. Ricevendo subito messaggi di appoggio dall'intera famiglia ma anche dai profili ufficiali del suo brand. Poi nelle sue storie racconta l'operazione: "Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand. Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome. Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire".