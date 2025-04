Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sfrecciano in moto per Milano

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme a Milano, mentre sfrecciavano in motorino per le vie della città. Stando a quanto racconta il settimanale "Oggi", Giovanni avrebbe raggiunto Chiara sotto casa con il suo scooter e, prima di partire per un giro in moto, i due si sarebbero goduti una passeggiata nella zona di CityLife insieme alla golden retriever dell’influencer, Paloma.