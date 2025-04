Chiara Ferragni ha partecipato a un evento del Fuorisalone con un gruppo di amici, per poi partire per un weekend in mezzo alla natura (tra pony e caprette) con la sorella Francesca Ferragni in dolce attesa e ritornare a Milano per un pomeriggio con mamma Marina Di Guardo. Di Giovanni Tronchetti Provera non si hanno notizie, ma pare che nell’entourage del rampollo qualcuno abbia persino stappato lo spumante per festeggiare l’addio dalla Ferragni.