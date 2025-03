Chiara Ferragni con Tronchetti Provera, festa in famiglia top-secret

Chiara Ferragni ha attraversato momenti difficili nel suo percorso imprenditoriale e anche in quello sentimentale. Di recente ha dichiarato: “Ho così tante cose da dire che prima o poi in qualche modo le dirò. Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli - e ci passiamo tutti quanti, può succedere a tutti - la cosa che più mi ha aiutato è ripartire da me stessa. Fare piccole cose che ti fanno stare bene, come bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che sai ti piacerà, leggere un libro, proprio delle piccole cose che diamo per scontate ma che, se iniziano a far parte della nostra routine, ti danno quel senso di completezza e di essere riuscita a fare qualcosa di buono per te. Ti dà quella bella sensazione che ti porta in un mindset positivo. Quindi, quando tutto è un casino, partite da voi stessi, a me è servito tantissimo”. Chissà se scriverà un libro o farà un documentario, fatto sta che i fan sono impazienti di sapere di più.