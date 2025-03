Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera a Sankt Moritz, amore su due ruote

Chiara Ferragni è pronta a risorgere. Dopo aver partecipato alle Fashion Week di Milano e Parigi, l'influencer si gode qualche giorno di vacanza a Sankt Moritz insieme a Giovanni Tronchetti Provera. I fotografi del settimanale Chi li hanno immortalati sorridenti e affiatati, alle prese con una pedalata all'aria aperta. La loro storia va avanti ormai da mesi e, anche se non è stata ufficializzata sui social, ormai non è più un segreto per nessuno. E poco importa se la famiglia di lui a quanto pare non sia troppo d'accordo con questo legame (soprattutto mamma Cecilia Pirelli): loro si amano e hanno intenzione di vivere fino in fondo questa relazione.