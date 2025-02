Chiara Ferragni, weekend di relax e d'amore sulle Dolomiti

Quella di Chiara Ferragni è davvero una nuova vita. All’insegna del relax e dell’amore. Perché a dispetto dei gossip che la vogliono in crisi con la sua nuova fiamma, l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale va dritta per la sua strada. Eccola infatti sulle Dolomiti, in un resort di super lusso con suite con piscina privata, ma non è sola. Anche se sui social non c'è traccia del compagno, gli indizi invece della romantica fuga sulla neve ci sono eccome...