"Ho avuto periodi migliori, quest'anno è stato un po' devastante in tutto, ma ormai ci siamo abituati a questi up and down" ha detto Chiara Ferragni ai microfoni di "Pomeriggio Cinque", riferendosi alle ultime vicende che l’hanno riguardata. "Il rinvio a giudizio? Non me lo aspettavo però va bene, sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi" ha aggiunto. Il processo nei suoi confronti avrà inizio il 23 settembre. "Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi" ha concluso l’influencer.