Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata per i casi del pandoro "Pink Christmas" e delle uova di cioccolato di Pasqua "Dolci Preziosi". Lo rende noto la difesa dell'influencer, che commenta: "Non ha commesso alcun reato". Anche Chiara Ferragni ha commentato la notizia dicendo: "Dovrò convivere ancora del tempo con questa accusa che ritengo profondamente ingiusta". Per la vicenda la Ferragni aveva da poco raggiunto un accordo anche col Codacons per rimborsare i consumatori danneggiati.