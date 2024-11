Chiara Ferragni, la difesa deposita una memoria ai pm: "Nessuna truffa, l'accusa va archiviata"

I pm hanno proceduto d'ufficio, contestando l'aggravante della minorata difesa dei consumatori in quanto la presunta truffa sarebbe stata commessa su piattaforme online. Spetterà all'aggiunto Eugenio Fusco e al pm Cristian Barilli, che hanno coordinato le indagini chiuse a ottobre, decidere se disporre, entro fine anno, la citazione diretta in giudizio per Ferragni, per il suo ex collaboratore Fabio Damato, per Alessandra Balocco, amministratore delegato dell'azienda piemontese, e per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID. Anche dagli altri indagati sono attese memorie difensive.