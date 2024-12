Caso Pandoro, accordo Codacons-Ferragni: l'influencer dona 200mila euro alle vittime di violenza

Chiara Ferragni donerà 200mila euro a favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza. E' l'accordo raggiunto tra l'influencer il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti. L'accordo è stato chiuso nell'ambito nell'indagine della procura di Milano su un presunta truffa aggravata per i casi del pandoro "Pink Christmas" e delle uova di cioccolato di Pasqua "Dolci Preziosi" e nella quale la influencer è tra gli indagati. Il Codacons, che revocherà la querela, è parte offesa.