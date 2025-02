Chiara Ferragni è volata a Dubai proprio nei giorni in cui in Italia si svolge il Festival di Sanremo: una scelta casuale oppure ha voluto allontanarsi dalle polemiche? Il nome dell’influencer in questi giorni è stato accostato, oltre a quello dell’ex marito in gara alla kermesse, Fedez, anche ad altri partecipanti alla gara canora come Achille Lauro e Tony Effe. L’imprenditrice digitale però si è tirata fuori dal gioco scegliendo gli Emirati Arabi. Senza il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera.