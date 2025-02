Achille Lauro: "Lascio i gossip che non mi appartengono a chi ha solo questo per esistere"

Achille Lauro non ha nessuna intenzione di occuparsi di gossip, il suo focus adesso è Sanremo, dove salirà per presentare la sua "Incoscienti giovani" e i live del 2025, con una seconda data "storica" programmata al Circo Massimo (doppietta il 29 giugno e l'1 luglio, ndr). E sulla vicenda dei tradimenti tra Fedez e Chiara Ferragni, nella quale è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona, glissa con abilità: "In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Per fortuna vivo ancora in un mondo di sogni, di sognatori, di grandi passioni, alienato nei miei progetti: non seguo il gossip e non mi piace", spiega e poi aggiunge: "Si parla tanto di violenza sulle donne, questo non è così diverso".