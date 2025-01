Il Festival di Sanremo 2025 è quasi alle porte e come ogni anno si è svolto il primo ascolto delle canzoni in gara, riservato alla stampa. Sono 30 i brani in questa edizione che si svolgerà dall'11 al 15 febbraio, la prima che segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Dal primo ascolto emerge un cambio di rotta piuttosto deciso rispetto al trend delle ultime edizioni, che erano state dominate da ritmo e cassa dritta. Su trenta brani non mancano certo gli up tempo e le canzoni ballabili, ma sono in netta minoranza rispetto a ballad dall'impronta, in alcuni casi, anche molto classica. Completamente assente il rock. Nel complesso sono pochi i brani in grado di spiccare nettamente. In occasione della presentazione dei brani Carlo Conti ha anche annunciato il secondo super ospite, che si esibirà nella seconda serata: Damiano David.