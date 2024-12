Festival di Sanremo 2025, chi è Marcella Bella

La cantante conosciuta semplicemente come Marcella è nata a Catania il 18 giugno 1952. Sorella minore del cantante e paroliere Gianni Bella, cominciò molto presto la carriera nel mondo della musica quando nel 1965, a Misterbianco, vinse le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, rassegna canora organizzata da Teddy Reno. La vittoria non le venne tuttavia convalidata in quanto aveva solo tredici anni, due in meno di quelli previsti dal regolamento del concorso. La svolta nel 1968 quando incontra Ivo Callegari, già produttore di Caterina Caselli, che le dà l'opportunità di firmare un contratto con la CGD. Incide così il primo 45 giri nel maggio del 1969: sul lato A si trova "Un ragazzo nel cuore", scritta da Mogol e Roberto Soffici, sul retro "Il pagliaccio", con cui partecipa al girone B del Cantagiro. Nello stesso anno la casa discografica propone alla cantante di incidere "Bocca dolce", versione italiana di "Sugar, Sugar", una canzone di successo degli Archies, con cui partecipa alla V Mostra Internazionale di Musica Leggera che si tiene a Venezia.