Da Elodie a Willie Peyote, chi l'ha presa con ironia Willie Peyote si è giocato la carta dell'ironia, pubblicando un meme di GTA (Ah S***, Here We Go Again) così come Rose Villain, che per confermare il suo ritorno ha riproposto una breve clip di "Friends". Kekko dei Modà ha pubblicato un divertente sketch casalingo insieme alla mamma, mentre Brunori sas è andato in "pellegrinaggio" alla statua di Domenico Modugno per farsi benedire. Elodie ha riproposto una carrellata di tutte le volte cheaveva svicolato sulle domande di Sanremo, con il gran finale di lei annunciata comeospite in una televendita: "Amiche Elodie! Ma vi rendete conto?". Anche Olly, che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2023, ha reagito all'annuncio pubblicando un fotomontaggio di lui inveccjiato con i capelli bianchi.