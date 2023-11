Marcella Bella manda in delirio Milano sui "Tacchi a spillo"

L'artista ha scelto l'iconico palco de LaBoum per presentare il nuovo singolo uscito il 10 novembre. Dopo un medley con i più grandi successi di Marcella ("Montagne Verdi", "Dopo la tempesta", "Nell’Aria" e "Fa Chic"), ai Magazzini Generali che al venerdì sera coniugano cabaret, ironia e drag queen show, Marcella ha iniziato la sua performance con il pubblico in visibilio.

Tgcom24

Il nuovo singolo "Tacchi a spillo" Nel nuovo singolo i tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta, sempre con eleganza. Un messaggio sociale che si cela dietro l’immagine di un accessorio che per molte persone può rappresentare libertà, emancipazione ed empowerment.

Il ritorno sulle scene Un ritorno molto atteso in una veste completamente inedita con un brano che sorprende per sound e testo, una dimostrazione della continua evoluzione di Marcella Bella, della sua voglia di stupire e di mettersi ancora in gioco.