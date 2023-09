Marcella Bella canta "Rio De Janeiro" a "Popcorn" 1981

"Si va, col la marea di sale e miele", intona Marcella Bella a "Popcorn" 1981, il programma andato in onda dal 1980 al 1984 su Canale 5 per 4 edizioni. Il brano "Rio De Janeiro”, tra i maggiori successi della cantante, è presente nell'album dello stesso anno i cui brani portano Marcella Bella prima al Festival di Sanremo e poi al "Festivalbar".

Oggi la cantante catanese, 70 anni, vive nell'isola delle Baleari, Ibiza, con il marito Mario Merello. In una recente intervista pubblicata da "Io Donna" Marcella Bella ha dichiarato: “È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono”.