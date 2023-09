Rita Dalla Chiesa canta con Paolo Bonolis a "Tutti a scuola" 1990

Vestita come una bambina, Rita Dalla Chiesa cantava uno dei successi più famosi dello "Zecchino d'Oro", Quarantaquattro gatti. Era il 1990 e la conduttrice si esibiva davanti al pubblico di bambini di "Tutti a scuola". Al suo fianco, con un abbigliamento a tema molto particolare, c'era anche Paolo Bonolis conduttore della trasmissione televisiva.

La conduttrice, forse imbarazzata, non riusciva a cantare senza ridere. Ad aiutarla Paolo Bonolis che dopo vari tentativi è riuscito a fare esibire la collega. Ad applaudire Rita Dalla Chiesa non solo i bambini del cast, che interpretavano gli alunni del programma televisivo, ma anche tutto il pubblico formato anche quello da soli bambini e i due ospiti in studio: Al Bano e Romina Power. Rivediamo insieme la sua esibizione.