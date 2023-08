Haddaway presenta "Fly Away" a "Un disco per l'estate" 1995

Con la sua "What is love" ha fatto ballare intere generazioni. È sicuramente il suo successo più grande, ma Haddaway negli anni Novanta ha inciso anche un altro grande successo che merita di non essere dimenticato: si tratta di "Fly Away". Nel 1995 lo presentava proprio a "Un disco per l'estate": rivediamo la sua esibizione.

Pubblicato nel 1995, "Fly Away" così come "What is love" si caratterizza per le sue sonorità eurodance, ciononostante non è riuscito a raggiungere i risultati dei precedenti brani dell'artista ma ha conquistato buone posizioni nelle classifiche di vendita europee.

Intanto il brano più famoso di Haddaway resta "What is love" quest'anno ha compito 30 anni e ieri come oggi è considerato ancora un grande successo e un tormentone intramontabile, rimanendo una delle hit più ballate in discoteca.

Il pezzo fu realizzato nel 1992 dai produttori Tony Hendrick e Junior Torello. Anche in Italia il brano raggiunse grandissimi risultanti, restando primo in classifica per tre settimane di fila. "Usammo semplicemente idee che all'epoca erano fresche e provammo a fare qualcosa che non aveva fatto nessun altro - raccontò Haddaway in un'intervista del 2012 -. La canzone venne fuori davvero velocemente. Dopo circa 45 minuti avevo l'idea delle melodie e l'intera struttura della canzone fu messa giù in una giornata e mezza".