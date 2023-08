Luca Carboni canta "È solo un disco che gira" a "Festivalbar" 1990

È il 1990 e sul palco della finale del "Festivalbar", all'Arena di Verona, Luca Carboni di esibisce con "È solo un disco che gira". Sono anni d'oro per il cantante che raggiunge il grande successo nel 1987 con l'album "Luca Carboni" che, grazie a singoli come "Silvia lo sai" e "Farfallina", arriva a vendere 700.000 copie. Altro disco da primato è "Carboni" del 1992, con gli indimenticabili successi come "Ci vuole un fisico bestiale" e "Mare mare", a cui fanno seguito moltissimi altri lavori di successo e tante collaborazioni con diversi artisti italiani.

L'ultimo brano pubblicato dal cantante risale al 2020. Si chiama "La canzone dell'estate". Un pezzo, così come spiega lo stesso cantautore, nato durante il lungo periodo della pandemia di Covid-19. "Durante la quarantena - racconta l'artista bolognese - pensando all'estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti 'caldi' del passato e momenti del presente".