L'esibizione di Diana Est a "Popcorn" 1982

In un abito corto bianco, Diana Est si esibisce a "Popcorn" nel 1982 con il brano "Tenax". La cantante italiana, sensualissima nella sua performance, ha avuto un breve periodo di popolarità negli anni ottanta come interprete di musica italo disco, soprattutto con i brani "Tenax" e "Le Louvre". Pseudonimo di Cristina Barbieri, oggi 60enne, è entrata nel mondo della musica grazie a suo zio Mario Lavezzi.

La sua breve carriera artistica inizia nel 1981 come corista per Ivan Cattaneo nel programma musicale "Mister Fantasy". Un sostanziale contributo allo stile musicale della cantante arriva da Enrico Ruggeri, autore e arrangiatore del singolo d'esordio "Tenax". In un'intervista degli anni duemila, venti anni dopo la sua scomparsa dalle scene, Diana Est esprime giudizi molto negativi sull'ambiente musicale italiano dell'epoca e lasciando trapelare di non essere rimasta in buoni rapporti con Ruggeri.