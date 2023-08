Peppino di Capri e l'indimenticabile Saint Tropez a "Bellezze al bagno"

"A Saint Tropez la luna si desta con te". Quando arriva l'estate è difficile non tornare ad ascoltare le parole di questa indimenticabile successo di Peppino di Capri. C'è stato un tempo in cui bastavano queste poche parole per far scattare dalla sedia chiunque stesse ascoltando la canzone. Nel 1989 a "Bellezze al bagno" - il programma di successo in onda su Canale 5 fino al 1993 - anche il noto cantautore campano si lasciò andare facendosi prendere dal ritmo contagioso di una canzone senza tempo. Così, abbandonato il pianoforte, di Capri iniziò a ballare insieme alle amatissime ragazze in bikini.

Con Milva e Toto Cutugno detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo: quindici in totale, di cui due vincenti nel 1973 con "Un grande amore e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più". La svolta nella carriera di di Capri arriva a partire dal 1958, quando viene notato durante una serata a Ischia. Da lì inizia a inanellare un successo dopo l'altro, consegnando alla storia della musica italiana diversi brani che oggi definiremmo hit.