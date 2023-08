Vasco Rossi canta "Colpa d'Alfredo" a "Popcorn"

Era il 1980 quando Vasco Rossi si esibiva sul palco di "Popcorn" con Colpa d'Alfredo. Il brano da cui prende il nome l'album Colpa d'Alfredo venne censurato per la presenza di una frase considerata offensiva. Per la sua promozione venne quindi proposto il singolo "Non l'hai mica capito", diventato poi uno dei più grandi successi dell'artista.

Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria per seguire la volontà del padre, che per il figlio "voleva un lavoro al coperto, lontano dalle intemperie", nel 1972 Vasco si vede costretto a iscriversi al corso di laurea in Economia e Commercio all'Università di Bologna, anche se avrebbe voluto seguire la sua vena artistica. Dopo il debutto da DJ presso Punto Radio e aver lavorato nell'ambito del teatro, sotto la spinta dei suoi amici, tra i quali Gaetano Curreri, leader degli Stadio, incide nel 1977 il suo primo 45 giri, Jenny/Silvia.

La sua prima apparizione in televisione risale al 10 gennaio 1979, quando partecipa come concorrente alla trasmissione 10 Hertz condotta da Gianni Morandi, anche se l'esperienza che cambia la sua carriera è la partecipazione al "Festival di Sanremo",nel 1982, con la canzone Vado al massimo, dedicata ai giornalisti che lo hanno criticato.

La performance del rocker fece grande scalpore all'epoca. Al termine della quale Vasco si infilò il microfono nella tasca della giacca, ma a causa del filo troppo corto, si sfilò e cadde a terra creando un boato in sala e facendo diffondere l'opinione che lo avesse gettato intenzionalmente sul pavimento, in segno di critica nei confronti della manifestazione.