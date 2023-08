Domenico Modugno canta "Pazzo amore" ai "Telegatti" 1984

Domenico Modugno ha fatto la storia della musica leggera italiana grazie a successi senza tempo che gli hanno permesso di guadagnarsi il soprannome di "Mister Volare". Nel 1984 l'autore di "Nel blu dipinto di blu", la canzone italiana più conosciuta al mondo, salì sul palco dei "Telegatti" per esibirsi con il brano "Pazzo amore". A conclusione della prima puntata del "Gran Galà TV Sorrisi e Canzoni" l'artista pugliese diede ancora una volta prova del suo straordinario talento.

La canzone "Pazzo amore" è un singolo tratto dall'album omonimo, il venticinquesimo e ultimo pubblicato dall'artista di Polignano a Mare. Fu pubblicato dieci anni prima della morte, avvenuta nell'estate del 1994 nell'isola di Lampedusa. Non molto tempo dopo la pubblicazione di questo album, il cantautore fu colpito da un ictus che per anni lo allontanò dal palcoscenico italiano per diverso tempo. Tornerà infatti soltanto nel 1991 ma non pubblicò più un album dopo "Pazzo amore". Lo ricordiamo riguardando il video della sua esibizione sul palco dei "Telegatti" del 1984.