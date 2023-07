Gianluca Vialli parla dei suoi miti a "Superclassifica Show" 1988

Avrebbe compiuto 59 anni Gianluca Vialli. Nato a Cremona il 9 luglio 1964 l'ex calciatore e dirigente della Nazionale italiana è scomparso a Londra il 6 gennaio dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Tra i migliori centravanti in attività tra gli anni ottanta e novanta, era ammirato in tutto il mondo per il suo stile capace di andare oltre le bandiere, dentro e fuori il campo da gioco. Intervistato da Maurizio Seymandi nel 1988 a "Superclassifica Show" su Canale 5 Vialli si raccontava prima della partenza per gli Europei in Germania Ovest.

Alla domanda su chi avrebbe voluto essere se non fosse stato un calciatore, Gianluca Vialli citava personaggi immaginari come James Bond, e reali come la popstar Micheal Jackson, l'attore Sylvester Stallone e il giornalista Enzo Biagi. "Qual è stato il primo cantante che ti ricordi?", la domanda di Seymandi. "Lucio Battisti", rispondeva l'allora calciatore della Sampdoria soprannominato uno dei due "gemelli del gol" insieme al compagno di squadra e amico Roberto Mancini. Rivediamo l'intervista di Maurizio Seymandi a Gianluca Vialli a "Superclassifica Show" nel 1988